عضو تعليم النواب تشيد بقرارات الوزارة فى تحسين درجات الطلاب

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن وزارة التعليم كشفت عن حزمة قرارات جديدة أقرتها بشأن إبراز ملامح بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لبث شعور الطمأنينة بين أولياء الأمور ومدهم بكافة التفاصيل للقضاء علي مخاوفهم من تجربة التغيير التطويرية بالمنظومة التعليمية.





أشارت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلي أن نظام الأسئلة سيوضع من الكتب الإلكترونية المطروحة من قبل الوزارة و ستعتمد تلك الأسئلة إعتمادا كبيرا علي الفهم لمعرفة مدي القدرة الإستعايبية للطلاب وقياس المستوي التعلمي من خلال تنمية المهارات وليس علي إيقاع الحفظ والتقلين بإعتبارهم أبرز عيوب التعليم التقليدي.





أما عن نظام الثانوية العامة 2021، أضافت عضو مجلس النواب، أنه سيتم إحداث تغيير بسيط بشأن عمل إمتحانين أحداهما الأساسي المعتاد والأخر هو إمتحان إضافي لمن يرغب في تحسين مستوي درجاته بالتعويض بأكثر من مادتين، ومن ثم يتم القضاء علي مخاوف شبح الثانوية العامة بالأمتحان المصيري.





وتابعت النائبة حديثها قائلة: "ستجري أمتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بالنسبة للطلاب الجدد والنسخة الورقية تختص بطلبة الباقيين للإعادة والمؤجلين، إضافة إلي وجود تفكير بعمل إختلافات بأمتحانات المحافظات مع الأخذ فالإعتباربضرورة توحيد مستوي الإمتحان وتحقيق التكافئ.





وأوضحت النائبة ماجدة نصر، أن البرلمان سيقوم خلال شهرين بتغيير المادة 28 بقانون التعليم بشأن تعديل نظام أمتحان الثانوية العامة لأمتحانان بدل من واحد حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة ووزارة التعليم بالنهوض بالمنظومة التعليمية.





جاء ذلك بعد أن أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتصريحات جديدة قبل اسبوع واحد من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت 17 أكتوبر 2020 .





حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تعلن قبل بدء العام الدراسي الجديد بيوم او يومين على الاكثر ، عن "حاجات جديدة لانج".



