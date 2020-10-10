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فن

بالأسود القصير.. شيماء سيف بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:20 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت شيماء سيف بإطلالة أنيقة مرتدية فستان موف في أسود شيفون وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر ، أحلي واحدة ، حلاوتك.

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علي الجانب الاخر علقت الفنانة شيماء سيف، على الصورة  تجمعها بزوجها، وهو يمثل دور والدها.

وأضافت شيماء سيف، خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن زوجها يحبها جدا ودائما يفعل أشياء تضحكها.

وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها سواء أمام الكاميرا أو خلفها، فهي طبيعية فى كل حالاتها.

و الجدير بالذكر   نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على  الشائعة عبر الاستوري الخاص بها على انستجرام

 إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيح.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

وكانت احتفلت، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013، ونرصد فيما يلي أبرز ما أثير حولها:
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