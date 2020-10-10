قبل الشتاء ما يدخل.. افحص دراجتك النارية

هناك اختلاف كبير بين الدراجة النارية عن السيارة فهي تسير في أي طريق سوادء داخل المدن أو خارجها ، ومن الطبيعي دخول الشوائب إلى معظم أجزائها .



وفي ها التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح لعمل صيانة الدراجة النارية قبل دخول الشتاء



-عليك التاكد دائما من أن السلسلة أو الجنزير من أنه مشدود ومشحم ، حيث في حالة عدم ذلك سنجد أنه معرض للكسر

- بالنسبة لماء الردايتر إذا كنت تستخدم دراجة نارية تبريد ماء فاحرص دائما على أن تكون قربة الراديتير الخلفية مملوءة بالماء المقطر .

- يجب أن تتأكد من مستوى الزيت في المحرك قبل دخول الشتاء ، ذلك يجب أن يكون الزيت عند المستوى f

-افحص الهواء جيدا داخل الدراجة النارية.

-الكثير من الأشخاص لا يتهمون بفحص ميكانيكية الدراجة ، إلا أنه من المهم ان يكون دائما لة تنظظيفه من الغراب ، والاتربة .

-ضغط الهواء في الإطارات .

-افحص افحص الهواء في الإطارات ، ومن المهم أن يكون دائما الضغط المسجل في كتالوج الدراجة .

