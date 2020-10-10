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سيارات

قبل الشتاء ما يدخل.. افحص دراجتك النارية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
الدراجات النارية
الدراجات النارية
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أماني نوار
هناك اختلاف كبير بين الدراجة النارية عن السيارة فهي تسير في أي طريق سوادء داخل المدن أو خارجها ، ومن الطبيعي دخول الشوائب إلى معظم أجزائها .

وفي ها التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح لعمل صيانة الدراجة النارية قبل دخول  الشتاء

 -عليك التاكد دائما  من أن السلسلة أو الجنزير من أنه مشدود  ومشحم ، حيث في حالة عدم ذلك سنجد أنه معرض للكسر
- بالنسبة لماء الردايتر إذا كنت تستخدم دراجة نارية تبريد ماء فاحرص دائما على أن تكون قربة الراديتير الخلفية مملوءة بالماء المقطر .
- يجب أن تتأكد من مستوى الزيت في المحرك قبل دخول الشتاء ، ذلك يجب أن يكون الزيت عند  المستوى f
-افحص الهواء جيدا داخل الدراجة النارية.
-الكثير من الأشخاص لا يتهمون بفحص ميكانيكية الدراجة ، إلا أنه من المهم ان يكون دائما لة تنظظيفه من الغراب ، والاتربة .
-ضغط الهواء في الإطارات .
-افحص افحص الهواء في الإطارات ، ومن المهم أن يكون دائما الضغط المسجل في كتالوج الدراجة .
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