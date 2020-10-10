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فن

رانيا فريد شوقي برفقة ماجدة زكي من كواليس مسلسل قوت القلوب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:29 ص
رانيا فريد شوقي و
رانيا فريد شوقي و ماجدة زكي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "قوت القلوب" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا فريد شوقي، بإطلالة جذابة برفقة ماجدة زكي وعلقت علي الصورة قائلة : قوت القلوب

وحازت الصورة علي اعجاب متابعية و جاءت التعليقات كالاتي :
حلوين اوي ، منورين الدنيا ، تجننوا 

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يذكر أن اخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.
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قوت القلوب

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