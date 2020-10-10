محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة إحلال وتجديد وصيانة خطوط مياه الشرب بنصر النوبة.. صور

بعة الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وخاصة بعد دخول توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيز التنفيذ والبدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4 كم وبقطر 600 مللى. من أجل التفاعل والتواصل المباشر مع المشاكل والمطالب الجماهيرية كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالزيارة الميدانية لمركز ومدينة نصر النوبة، لمتا





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وأكد الدكتور أحمد شعبان أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالى والذى يربط رافع وادي العرب بمحطة فطيرة بكوم أمبو بطول 12 كم سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية.





ولفت أحمد شعبان إلى أن إجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة مثل قانون التصالح وموقف تنفيذ الخطه الاستثمارية 2020/ 2021 ، بجانب الأهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين .





وقام اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان يرافقه اللجنة المختصة بمبادرة حياة كريمة بزيارة قرية خور أبو سبيرة شمال مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفه .