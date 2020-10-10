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أخبار العالم

مجلس الأمن: اتفاق جوبا إنجاز تاريخي للسودان وفرصة مهمة للسلام الدائم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوقيع اتفاق جوبا للسلام، في 3 أكتوبر الجاري، من قبل حكومة السودان و"الجبهة الثورية السودانية"، و"جيش تحرير السودان - فصيل مني ميناوي".

وهنأ أعضاء مجلس الأمن، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الانترنت، السودان وشعبه على "هذا الإنجاز التاريخي، الذي يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام الشامل والدائم في السودان، ومعلما مهما للفترة الانتقالية نحو المستقبل الديمقراطي السلمي والمستقر والمزدهر للسودان".
وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأطراف المفاوضات لما أبدته من إرادة سياسية والتزام، ورحبوا أيضا بدور حكومة جنوب السودان في تيسير المفاوضات.

وشجع أعضاء المجلس، موقعي اتفاق السلام على بدء عملية التنفيذ بشكل عاجل، وخاصة البنود الرئيسية للاتفاق المتعلقة بالتدابير الأمنية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وجدد الأعضاء التزامهم بدعم تطبيق الاتفاق، بما في ذلك عبر بعثة الأمم المتحدة في السودان وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة في دارفور، وأكدوا أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وحث أعضاء المجلس من لم ينضموا بعد لعملية السلام مع حكومة السودان، على أن يفعلوا ذلك على الفور بشكل بناء وبدون شروط مسبقة لإكمال المفاوضات بصورة عاجلة بشأن اتفاق السلام الشامل، ودعوا كل الأطراف الدولية إلى مواصلة التشجيع على ذلك.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن تضامنهم مع الشعب السوداني، مؤكدين استعدادهم لدعم السودان أثناء المرحلة الانتقالية ومشددين على التزامهم القوي بسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
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