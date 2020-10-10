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مرأة

لن تتوقع النتيجة.. وسائل منع الحمل طبيعية بدون أدوية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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آلاء حسن
هناك وسائل منع حمل طبيعية وصناعية وأدوية وكل منها لها مخاطر وآثار جانبية ولكن الوسائل الطبيعة من الممكن أن تكون أكثر أمان.. عرض موقع health line طرق منع الحمل طبيعية دون الحاجة للأدوية. 


وسائل منع الحمل الطبيعية 



هناك وسائل منع الحمل طبيعية دون الحاجه لعمليات أو وسائل خارجية تشمل بعض طرق تحديد النسل الطبيعية الأخرى لمنع الحمل :


الرضاعة الطبيعية

خطر الحمل 1 في 50 للنساء اللواتي أنجبن قبل أقل من 6 أشهر.





درجة حرارة الجسم القاعدية

تقوم المرأة بمراقبة درجة حرارة الجسم القاعدية كل صباح نظرًا لانخفاض درجة حرارة المرأة بحوالي 1 درجة فهرنهايت قبل 12 إلى 24 ساعة من إطلاق مبيضها للبويضة فهذا يشير إلى فترة عالية من الخصوبة. 


ويجب عليك الامتناع عن الجماع خلال هذا الوقت إذا كنت تتجنب الحمل وتستمر هذه الفترة من انخفاض درجة الحرارة حتى 48 إلى 72 ساعة بعد عودتها إلى وضعها الطبيعي.



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