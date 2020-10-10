لن تتوقع النتيجة.. وسائل منع الحمل طبيعية بدون أدوية









وسائل منع الحمل الطبيعية





















الرضاعة الطبيعية





خطر الحمل 1 في 50 للنساء اللواتي أنجبن قبل أقل من 6 أشهر.





















درجة حرارة الجسم القاعدية





تقوم المرأة بمراقبة درجة حرارة الجسم القاعدية كل صباح نظرًا لانخفاض درجة حرارة المرأة بحوالي 1 درجة فهرنهايت قبل 12 إلى 24 ساعة من إطلاق مبيضها للبويضة فهذا يشير إلى فترة عالية من الخصوبة.









ويجب عليك الامتناع عن الجماع خلال هذا الوقت إذا كنت تتجنب الحمل وتستمر هذه الفترة من انخفاض درجة الحرارة حتى 48 إلى 72 ساعة بعد عودتها إلى وضعها الطبيعي.











