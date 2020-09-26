أحدث وسائل منع الحمل.. اللولب والأقراص أبرزها

تعتبر وسائل منع الحمل هي أكثر الوسائل الآمنة في منع الحمل أو تأجيله لفترة محددة، وقد ظهرت منذ فترة طويلة العديد من وسائل منع الحمل، ولكن ليس جميعها يتناسب مع كل النساء، ومنهم من لديه فاعلية كبيرة وامن، ولكن لا يوجد وسيلة منع حمل امنة تماما، وتمنع حدوث الحمل بنسبة 100%، إلا ان النسبة يمكن ان تنقصي لتصبح 99%.





وقال الدكتور محمد منير استشاري أمراض النساء والتوليد، إن هناك العديد من وسائل منع الحمل ، التي يمكنها ان تعمل على تقليل ومنع فرص حدوث حمل، ولكل منهم آثار جانبية ومميزات ايضا.







وتابع منير في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، ان هناك وتابع منير في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، ان هناك وسائل منع الحمل توفر امان اكبر للنساء، ولكن الأمر متروك لطبيعة جسم المراة ورؤية الطبيب، ومن ابرز واحدث وسائل منع الحمل ما يلي:





1- الواقي الذكري:

هو وسيلة آمنة تماما لـ منع الحمل من خلال منع وصول الحيوانات المنوية الي داخل الرحم.





2- طريقة العد أو الحساب:

تستخدم هذه الطريقة لدى النساء اللواتي دورتهن منتظمة فقط، من خلال احتساب وتحديد الأيام التي فيها إباضة و خصوبة لدى المرأة.





3- الواقي الأنثوي:

تعتبر هذه الطريقة أكثر أمانًا، ومبدأ عملها مقارب لمبدأ عمل الواقي الذكري.





4- حقن البروجسترون لمنع الحمل:

وهي حقنة لها آثار جانبية تعمل على زيادة الوزن ازدياد نسبة هشاشة العظام، وتعمل على انقطاع الدورة لفترات طويلة وأحيانًا تؤثر على الدورة الشهرية وعدم انتظامها.





5- حبوب منع الحمل المختلطة: