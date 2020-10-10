الرئيس السيسي يقبل رأس مشاركة في معرض تراثنا.. فيديو

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم معرض

والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





يقام المعرض تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.





يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الافتتاح للمشاركين، إننا جميعنا واحد، مشيراً إلى أنه سعيد بلقائه لهم.





والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضًا من الصور مع المشاركين فى هذا المعرض، وقبل الرئيس على رأس إحدي المشاركات فى معرض تراثنا خلال الافتتاح.