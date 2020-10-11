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سيارات

أسباب ارتفاع عداد RPM أثناء تشغيل السيارة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:59 ص
أسباب ارتفاع عداد
أسباب ارتفاع عداد RPM أثناء تشغيل السيارة
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قسم السيارات
يعانى العديد من سائقى السيارات وخصوصًا القديمة منها وبعض الأنواع الحديثة، من مشكلة تحرك مؤشر البنزين الـ rpm بشكل غير منتظم لأعلى و أسفل دائمًا، وعند التوجه للمراكز الغير متخصصة يتم تحديد العطل بشكل خاطىء، مما يسبب تكاليف اضافية على صاحب السيارة وتستمر المشكلة قائمة بدون حل، إلا أن خبراء السيارات حددوا مشكلة حركة مؤشر البنزين الغير لأسباب محددة نستعرضها فى التالى.

1- خلل فى حساس الـ TPS او Throttle Position Sensor

وهو المسؤول عن ارسال قوة دواسة البنزين إلى الكمبيوتر "الكنترول"، وفى حدوث أى خلل به تظهر أعراض ثبات الـ rpm على لفات عالية أو ارتفاع و انخفاض بشكل مستمر.

2- خلل فى "كونترول" الايدل IAC او Idle Air Controller

وهذا عبارة عن محرك صغير مسؤول عن فتح وغلق مجرى الهواء الداخل إلى "السلانسيه"، و الذى يحدد سرعة دوران المحرك عليه، و دائمًا ما يتسخ و يسبب اختلال فى الـ rpm.

3- فى حالة اضائة لمبة الـ "check" أو الاعطال و ارتفاع و انخفاض مؤشر الـ rpm
يكون فى الأغلب خلل فى حساس الـ TPS، اما اذا لم تضئ لمبة الأعطال يكون الخلل فى "كونترول" الايدل IAC.
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