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تكنولوجيا

آمنة ومجانية .. أفضل خدمات VPN لمشاهدة الأفلام وتحميل ألعاب الفيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
أفضل خدمات VPN آمنة
أفضل خدمات VPN آمنة ومجانية
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ندى على
هناك العديد من المواقع والخدمات الموجودة على الإنترنت التى لا يستطيع الكثير من المستخدمين الدخول عليها، لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بنطاق جغرافى معين، مثل مواقع للعب ألعاب الفيديو ومحطات وقنوات للأفلام، وأيضا المواقع التعليمية، حيث يقتصرالدخول عليها على المنطقة الجغرافية او قاطنى الدولة فقط. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن الحل الوحيد للدخول على هذه البرامج يكون تطبيقات أو مواقع VPN التى تتولى فتح هذه المواقع، فمثلا هناك الكثير من المواقع التعليمية وخدمات البث التليفزيونى والأفلام التى يتم عرضها فى الولايات المتحدة أو بريطانيا، والتى لا يستطيع الكثيرون الدخول عليها بسبب تقييدها بالنطاق الجغرافى، وكذلك محطات الراديو، وإليك أفضل 3 مواقع VPN آمنة ومجانية : 

1-  Hotspot Shield Free VPN 

تعتبر أفضل خدمة VPN، وتوفر حوالى 500 ميجابايت مجانية من البيانات اليومية سهلة الاستخدام، وتتم حماية بياناتك بواسطة تشفير قوي للحفاظ على سلامتها في حالة اعتراضها،  كما أن عملية التسجيل فيها بسيطة. 

2- Windscribe  

توفر الخدمة خصوصية جيدة للغاية، كما أنها توفر ما يصل ل 10 جيجا بايت من البيانات المجانية فى الشهر، وعند التسجيلستحصل على فرصة لتحميل 2 جيجا بايت إضافية في الشهر، كما أن الخدمة بها اشتراك مدفوع يقدم العديد من الخدمات الجيدة الأخرى. 

3- TunnelBear 

تعتبر الخدمة سهلة الاستخدام للغاية عند التسجيل، كما انها متاحة على أجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى الهواتف، كما أنها توفر العديد من ميزات الخصوصية، وتوفر 500 جيجا بايت من البيانات المجانية فى الشهر.  

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