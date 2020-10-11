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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا والقناة الناقلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
انجلترا وبلجيكا
انجلترا وبلجيكا
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عمرو ابوبكر
يلتقي منتخب إنجلترا، مساء اليوم الأحد، مع نظيره البلجيكي في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية.

وتُقام المباراة في ملعب ويمبلي، في إنجلترا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في المستوى الأول.

وتحتل بلجيكا صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، بينما تتواجد إنجلترا في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا
تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

معلق مباراة إنجلترا وبلجيكا
يعلق عصام الشوالي على المباراة.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام بلجيكا

حراسة المرمى: بيكفورد.
خط الدفاع: جوميز، ماجواير، داير، أرنولد.

خط الوسط: ريس، هندرسون، تريبير.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، جريليش.

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام إنجلترا
يفتقد المنتخب البلجيكي الثنائي إدين هازارد ودرايس ميرتينيز بداعِ الإصابة.

حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: ألدرفايريلد، دينايير، فيرتونخين، مونييه.

خط الوسط: دي بروين، فيتسل، كاستانيي.

خط الهجوم: دوكو، لوكاكو، تروسار.
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