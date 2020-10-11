أحدهم يصل لمليون استرليني.. بي بي سي في مأزق نتيجة إخفاء رواتب كبار النجوم

يزداد استياء العديد من أكبر نجوم بي بي سي من إخفاء الأرباح الحقيقية لبعض زملائهم عن الجمهور ضمن "قائمة الأثرياء" السنوية المثيرة للجدل الخاصة بالمؤسسة.





تعرض القائمة بالتفصيل رواتب الذين يكسبون 150 ألف جنيه إسترليني أو أكثر سنويًا من رسوم الترخيص، لكن يتم إخفاء الأرباح الحقيقية لكبار النجوم.





والذين يتلقون مبالغ ضخمة من BBC Studios، الجناح التجاري المسؤول عن Strictly Come Dancing و Top Gear و Antiques Roadshow وغيرها من البرامج الرائدة، لم يتم تضمين هذا الجزء من دخلهم.





على سبيل المثال وفقًا للدايلي ميل فإن مذيعة الأخبار «فيونا بروس» التي تقدم أيضًا برنامج "وقت الأسئلة"، وعرض التحف الترويجية و Fake Or Fortune؟، تكسب ما يزيد عن مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري)، وهو أكثر من ضعف المبلغ في القائمة الرسمية.





الليلة الماضية، قال أحد نجوم البي بي سي: "كل شيء هنا إخفاق تام، لا يوجد شفافية، إنها قائمة مضللة للغاية وقد فشلت بي بي سي لسنوات في التوصل إلى نظام أكثر صدقًا للإبلاغ عن الرواتب".





هناك أشخاص بارزون لم يكونوا على القائمة وهم ذوو دخل مرتفع للغاية، يتم إخفاء رواتبهم بسبب طرق دفعها، يعتقد الموظفون أن الأمر برمته هزلي، ما لم تغير بي بي سي هذه الطريقة المضللة للغاية في الإبلاغ عن الأرباح، فإن الاستياء الحالي سيتزايد.. إنها ليست نظرة جيدة لمنظمة تفتخر بالانفتاح والشفافية".





وفي إشارة مستترة إلى السيدة بروس، أضافت النجمة: "خذ مذيعة افتراضية تعمل بعدد قليل من الأيام في الأخبار وتقدم أيضًا عرضًا للتحف، من المحتمل أن تكون أرباحها في البي بي سي أكثر من مليون جنيه إسترليني، والقائمة لا تعرض هذا"، وقد امتنع متحدث باسم بروس عن التعليق.





أحدث قائمة نشرتها بي بي سي الشهر الماضي، صنفت بروس في المركز السادس، حيث كسبت ما بين 450 ألف جنيه إسترليني إلى 454999 ألف جنيهًا إسترلينيًا كراتب في بي بي سي نيوز وأرباح لبرنامجها، بزيادة من 255 ألف جنيه إسترليني إلى 259999 جنيهًا إسترلينيًا في العام السابق.





جاء مقدم برنامج Match Of The Day جاري لينيكر في المقدمة، حيث حصل على 1.75 مليون جنيه إسترليني على الأقل، وحل زوي بول في المركز الثاني بـ 1.36 مليون جنيه إسترليني.





قال أحد المقدمين المعروفين: "يشعر الكثير منا أنه من المعقول تمامًا الإعلان عن هذه الرواتب المرتفعة، لكن القائمة يجب أن تشمل الجميع، بغض النظر عن كيفية دفع بي بي سي لأجورهم، وإلا فإنها تصبح غير جديرة بالثقة والأمر مزعج بالنسبة للأشخاص الذين توجد أرباحهم الكاملة في القائمة".



