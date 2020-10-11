AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أنيق.. نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:58 ص
نورهان منصور
نورهان منصور
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


وتألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بشق من جانب كشف عن ساقيها، وقد حمل توقيع مصممة الأزياء داليا حمدي.


اقرأ أيضا:


وانتعلت نورهان منصور حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات وقطع المجوهرات، مما جعلها تتمتع بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة.


أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى عزب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.


جدير بالذكر أن نورهان منصور شاركت في بطولة العديد من مسلسلات التليفزيونية منها الخروج وسبع أرواح ونصيبي وقسمتك.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان ملفت.. ساندي علي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

بملابس كلاسيك.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان أنيق.. سارة نخلة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بالفوشيا .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

لن تتوقع.. سعر صادم لفستان وحذاء ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبد الملك: بيخرجونا عن تركيزنا لعدم تحقيق حلم النجمة السادسة

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

دعاء إذا قلته صباحا ومساء كفى الله همك وقضى دينك

دعاء للأبناء قصير.. أدعية وكلمات رددها في أي وقت

ماكارثي: تدريب الأهلي خطوة عظيمة لـ موسيماني في مشواره

أذربيجان: مقتل 7 أشخاص في قصف أرميني على إقليم كاراباخ

AdvertisementS

عورني فى مكان حساس .. ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: هددنى بالفضيحة وضربني

بيت ورصيد في البنك .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته لأول مرة

مقتل شخص والقبض على آخر في إطلاق نار على احتجاج بأمريكا

دعاء إذا قلته صباحا ومساء كفى الله همك وقضى دينك

ضحايا مدرب الاسكواش المتحرش يروون لحظات الرعب: المتهم خدني في ممر ضلمة .. وأخرى: طاردني في حمام السيدات

السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بـ «المنارة»

أخبار الرياضة .. فيفا يغرم الزمالك مليون يورو .. وعودة الشناوي لتدريبات الأهلي.. وسيناريو وحيد يؤجل حسم الوصيف في الدوري المصري

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور

كشري: عقد مهاجم أسوان بـ10 آلاف جنيه وحاليا 4 ملايين

مكافحة كورونا تعلن عن الموعد النهائي لظهور اللقاح

المصري: تعاقدنا مع 5 لاعبين.. وهذا موقفنا من إسلام عيسى وإيفونا.. فيديو

صدمة.. كورونا يهاجم حاسة جديدة لدى الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر سيارة أوتوماتيك في مصر .. سوزوكي سويفت تبدأ من 207 آلاف جنيه..صور

في عيد ميلاده.. مراحل تطور إطلالات عمر دياب

بالسلاح وملابس الجيش .. اشتباكات عنيفة بين السود والبيض في شوارع أمريكا| فيديو وصور