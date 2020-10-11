بفستان أنيق.. نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.









تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بشق من جانب كشف عن ساقيها، وقد حمل توقيع مصممة الأزياء داليا حمدي.









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وانتعلت نورهان منصور حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات وقطع المجوهرات، مما جعلها تتمتع بإطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة وعدم المبالغة.









أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل منى عزب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.









جدير بالذكر أن نورهان منصور شاركت في بطولة العديد من مسلسلات التليفزيونية منها الخروج وسبع أرواح ونصيبي وقسمتك.







