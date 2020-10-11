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أخبار العالم

بعد إعلان الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان.. إقليم كاراباخ يكشف الوضع الحالي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
إقليم كاراباخ يكشف
إقليم كاراباخ يكشف الوضع الحالي بعد إعلان الهدنة
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دعاء أبوهشيمة
أعلن إقليم كاراباخ، اليوم الأحد، أن الوضع مستقر ولكن الهدنة لا تزال هشة.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، عن قيام القوات الأرمينية بعمليات قصف استهدفت إقليم كاراباخ خلال الليل. وقالت الخارجية الأذربيجانية، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

ومن المفترض أنه قد تم إبرام اتفاق إنساني في خط الاتصال بين آرتساخ وأذربيجان، وتم التوصل إلى اتفاق في موسكو نتيجة الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بوساطة وزير الخارجية الروسي.

وفقًا للبيان المشترك لوزراء خارجية جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي وجمهورية أذربيجان، فإن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بهدف تبادل الأسرى وجثث الضحايا بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيتم زيادة توضيح تفاصيل وقف إطلاق النار وتبدأ جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان مفاوضات أساسية للتوصل إلى تسوية سلمية بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويؤكد الجانبان أن شكل عملية التفاوض لن يتغير.

وفي 9 أكتوبر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيري وزير الخارجية الأرميني والأذربيجاني إلى موسكو لمناقشة قضية وقف إطلاق النار الإنساني على خط التماس بين آرتساخ وأذربيجان - حتى يتمكن الجانبان من تبادل جثث الضحايا والأسرى وتجري المفاوضات بين وزير الخارجية الأرميني والأذربيجاني بوساطة وزير الخارجية الروسي.
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