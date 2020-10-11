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رياضة

مبلغ خرافي.. صحيفة تكشف راتب وليد أزارو السنوى بعد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:28 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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عمرو الحلوانى

أصبح وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الاتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات ين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية.


وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه بعد مفاوضات طويلة بين الأطراف الثلاثة، تم التوصل إلى اتفاق مشروط، سيقوم الاتفاق، بموجبه بتحويل دفعة مالية تقارب النصف مليون دولار بشكل عاجل إلى الأهلي، على أن يتبقى مثلها شاملة مبلغًا متبقيًا سابقًا من اتفاق الإعارة السابق يصل إلى 100 ألف دولار لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 900 ألف دولار لصالح ممثل الأهلي، فيما سيتقاضى أزارو، راتبًا سنويًا يقدر بمليون ونصف المليون دولار لمدة عامين قابلة للتمديد.


ولعب أزارو دورا كبيرا في وضع حد للمفاوضات التي استمرت لأشهر بعد أن رفض تمديد العقد مع نادي الأهلي المصري مقابل الحصول على إعارة جديدة سواء للاتفاق أو غيره من الأندية بعد أن منع الاتحاد السعودي الأندية السعودية من التعاقد معه نتيجة عدم قبوله وقبول ناديه التمديد للفترة المتبقية بعد استئناف النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي تعطل طويلًا نتيجة كورونا.


وكان أزارو رفض قرار خفض راتبه للنصف في خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب كورونا، وطالب بالمبلغ كاملًا.


ويعد أزارو واحدا من المهاجين المميزين داخل القارة السمراء فى ظل الدقرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها.


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