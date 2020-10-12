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أخبار العالم

اليونان: تركيا تهدد السلام بشكل مباشر بعد إرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأثنين، إن قرار تركيا بإرسال سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى شرق المتوسط، يعتبر تهديدًا مباشرًا للسلام. 

وأصدرت البحرية التركية إخطارا في ساعة متأخرة من مساء الأحد قالت فيه إن السفينة التركية "أوروتش" رئيس ستجري مسحا زلزاليا في شرق البحر المتوسط خلال العشرة أيام المقبلة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة من المرجح أن تجدد التوترات مع اليونان.

وقال الإخطار البحري إن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروتش رئيس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية حتى 22 أكتوبر.

وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في وقت سابق في بروكسل، رسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.

وفي العاشر من أغسطس، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص. وتصاعد التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية. لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي أحيت آمال التهدئة.
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