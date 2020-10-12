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محافظات

تعرف على الخدمات التجنيدية التى يقوم بها قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلن العميد سامح فوزى رئيس قسم تجنيد وتعبئة محافظة الاسماعيلية، الخدمات التي يقدمها القسم تيسيرا على أبناء المحافظة.

وقال رئيس قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الاسماعيلية، ان القسم يقوم  بتوفير عدد من الخدمات التجنيدية المتمثلة فى استخراج تصاريح أذونات السفر، والاستعلام عن موقف طلب تصريح الأذن للسفر واستخراج شهادات الاعفاء والاستعلام عن موقف طلب شهادات الاعفاء.

كما يوفر قسم التجنيد والتعبئة، إمكانية معرفة توقيتات اللجان التجنيدية وأماكنها ومعرفة توقيتات قبول دفعات المجندية ومعرفة توقيتات قبول دفعات المتطوعين.

واشار العميد سامح فوزي رئيس القسم، الي اتاحة تطبيق نظام الدفع ألكترونيا ومعرفة اللجان العسكرية بالخارج ومعرفة أماكن مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية.

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تعرف على الخدمات التجنيدية التى يقوم بها قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية
تعرف على الخدمات التجنيدية التى يقوم بها قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية
تعرف على الخدمات التجنيدية التى يقوم بها قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية
تعرف على الخدمات التجنيدية التى يقوم بها قسم التجنيد والتعبئة بمحافظة الإسماعيلية
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