خلينى أشوفك تانى .. رامى صبرى يروج لأغنيته الجديدة

نشر الفنان رامى صبرى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





شارك الفنان بصورة جديدة بمقطع من البومه الجديد وكتب على الصورة قائلا:" يا حبيبي حن عليا.. سلم كدا صفي النية.. دانا جاي مسلم ليك اسمعوا #خليني أشوفك تاني كاملة على يوتيوب".





الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.





يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.





الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.





وحقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".



