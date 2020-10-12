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فن

خلينى أشوفك تانى .. رامى صبرى يروج لأغنيته الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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قسم الفن - شروق حمدى
نشر الفنان رامى صبرى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شارك الفنان بصورة جديدة بمقطع من البومه الجديد وكتب على الصورة قائلا:" يا حبيبي حن عليا.. سلم كدا صفي النية.. دانا جاي مسلم ليك اسمعوا #خليني أشوفك تاني كاملة على يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.

الأغنية الأخيرة «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

 وحقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".

وتقول كلمات أغنية "فرصة تانية": غريب الحب مين فاهمه .. ما بين اتنين بيتفارقوا ..وبين اتنين بيتفاهموا .. في حد الحب ده سارقه وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها وأهو بنصلح غلطات بعد ما عيدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين وإن كان فيه حاجة إحنا خسرناها هنعوض في الجايات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين ، ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكره باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب.. رايحين على فين ويا ترى هنقابل مين نرتاح وياه بعد فراق الغاليين الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسيين".
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