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فن

ريهام عبد الغفور تنشر صورة فى عمر الـ 20.. شاهد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:12 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة قديمة   لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور بالصورة في بداية شبابها وعلقت قائلة "امبارح كان عمري عشرين".

واحتفلت أمس ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، وأكملت أمس عامها الـ42، فهي من مواليد 6 سبتمبر 1978.

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.


وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019. 



المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل. 
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إمبارح كان عمري عشرين😐😤

A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafourofficial) on

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