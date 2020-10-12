موقف الفنان وائل جسار من تقديمه أغنية مهرجانات.. فيديو

قال المطرب وائل جسار، أنه لا يستطيع أداء أغانى المهرجانات كونه لون في محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهى الأغانى الرومانسية والطربية الشعبية، وتابع:"اللون بتاعى معروف ومقدرش أغنى المهرجانات بكل صراحة مع احترامى للى بيغنيها..كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لى هنديك أغانى مهرجات هرفض..مبعرفش أغنى أغانى مهرجانات".





وأضاف "جسار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الجدل المثار حول مشاركة الفنانان الشعبيان عمر كمال وحسن شاكوش، في الأوبريت الوطنى "حكاية مصر"، لا يجب أن يستمر، كونهما مصريان يغنيان لمصر، وتابع:"مصر أكبر من الجميع وعلينا أن لا نفكر في القشور ".





فيما علق المطرب وائل جسار،على مشاركته في أبوريت "حكاية مصر"، الذى يخلد إنتصار مصر في حرب أكتوبر، قائلًا:" أنه لا يفكر فيمن سوف يشاركه تقديم العمل الفني عندما يكون متعلق بمصر، وتابع:"أنا زى الجيش المصرى لما مصر تندهلى أنا أكون أول واحد..ولا أفكر في أي حاجة إلا للغناء لمصر الحبيبة ولا أفكر مين هيكون معايا".





المطرب وائل جسار ، أن مصر وشعبها لهما فضل عليه كبير، ويرجع لهما عامل انتشاره في المنطقة العربية، وتابع:"مصر في قلبى وشعبها طيب وله فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى في انتشارى بكل المنطقة العربية ". وأضاف



