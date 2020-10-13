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فن

برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان عمر كمال فيديو جديدا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر خلاله برفقه حمو بيكا، وهما يمازحان زوجة الأخير، ويقول: " اى بنوته اسمها سارة بتكون قمر.. والحياة معاها زبادى خلاط.. يا احلي سارة فى الدنيا".

وكتب معلقا :" اللى معاه سارة معهوش خسارة".

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ونال الفيديو اعجاب متابعيه و جاءت بعض تعليقاتهم ما بين " عندك حق.. كل اللى اسمهم سارة حلوين.. كلامكم صح"

على الجانب الاخر، سبق وأن صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

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اللى معاه سارة .. معهوش خسارة 😂😍

A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on

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