بفستان مشجر.. منى ممدوح بإطلالة ناعمة على إنستجرام

نشرت الفنانة منى ممدوح صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة.
وحرصت منى ممدوح على إبراز جمالها الأنثوي، مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود مشجر بالورود باللون الأحمر والأبيض والأخضر، بتصميم الأكمام المفتوحة ونصف كم.
واعتمدت منى ممدوح على وضع المكياج الصارخ، حيث وضعت اللون الأحمر في الشفاه ليتناسب مع إطلالتها الناعمة التي تبرز جمالها، مع رسم الحواجب باللون البني، واستخدام البلاشر المرتكز على الألوان الترابية.
وتركت منى ممدوح خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، فيما جذبت أنظار جمهورها على السوشيال ميديا.
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