بتصميم خيالي.. مرسيدس تختبر سيارة كهربائية جديدة للطرق الوعرة 4×4².. صور

Mercedes كشفت شركة مرسيدس العملاق الألماني لصناعة السيارات عن سيارة جديدة EQC 4×4² الاختبارية الاختبارية الكهربائية الفريدة من نوعها للتضاريس الوعرة والطرق الصحراوية، والتي جاءت بتغييرات جذرية في تصميمها مما جعلها تبدو أكثر عدوانية وجاذبية.





جاءت السيارة مرسيدس Mercedes EQC ببعض التغييرات منها زيادة ارتفاع السيارة بـ 20 سنتيمترا مقارنة بـ EQC العادية و تعديلات مكثفة لنظام التعليق وإطارات جديدة كليا تناسب جميع الطرق والتضاريس.















يبلغ الخلوص الأرضي للسيارة مرسيدس 4×4 ² Mercedes EQC حوالي 293 مليمترا بزيادة 153 مليمترا على الموديل القياسي، وزيادة 58 مليمترا على الموديل الأفخم من الصانع الألماني جي كلاس.









أما عرض السيارة مرسيدس Mercedes EQC يبلغ 200 مليمتر مما يعطيها مظهرًا أكثر قوة وجرأة وتحسين الحد الأقصى لخوض المياه إلى 40 سنتيمترا، وهي زيادة 15 سنتيمترا على الموديل القياسي من مرسيدس Mercedes EQC، مما يجعلها سيارة ممتازة لتخطي جميع أنواع الطرق الوعرة وتستطيع تخطي الوحل .







