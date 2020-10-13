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أخبار العالم

لأول مرة 13 وزيرا فى الحكومة الأردنية.. والملك لا يصافحهم لهذا السبب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:16 م
ملك الأردن
ملك الأردن
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ميس رضا
انتهت الحكومة الأردنية الجديدة من التشكيل برئاسة بشر الخصاونة، بتكليف 13 وزيرا لأول مرة، فيما سبق لباقي الطاقم الحكومي المكون من 32 وزيرا أن شغلوا منصب وزير.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، في قصر رغدان في عمان، عدا وزيرين يخضعان للحجر الصحي، بحسبما أفاد الديوان الملكي في بيان.

والوزراء الجدد هم: نبيل المصاروة (البيئة)، أيمن المفلح (التنمية الاجتماعية)، محمد خير (التعليم العالي)، محمود الخرابشة (وزير دولة)، نواف وصفي (المتابعة والتنسيق الحكومي)، توفيق الحلالمة (الداخلية)، نذير عبيدات (الصحة)، معتصم سعيدان (المياه)، محمد سلامة (الشباب)، رابعة العجارمة (تطوير الأداء المؤسسي)، معن القطامين (العمل و شؤون الاستثمار)، وأحمد الهناندة (الاقتصاد الرقمي).

وضمن الحكومة الجديدة 8 وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال في الثالث من الشهر الحالي بعدما حل العاهل الأردني في 27 سبتمبر مجلس النواب الحالي، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل.

أشارت مصادر أردنية، أنه تم تنفيذ  البروتوكول الصحي المتبع حكوميا خلال أداء اليمين الدستوري أمام الملك عبد الله الثاني، والمتضمن عدم المصافحة باليد.


وأكدت، أن "الوزراء الذين تم اختيارهم لفريق الرئيس المكلف بشر الخصاونة، خضعوا جميعا لفحص كورونا، وأن النتيجة ستظهر قبل أداء القسم أمام العاهل الأردني غدا الاثنين".

ولم يوضح المصدر ما إذا كان "المصابون سيحرمون من أداء القسم وعدم الدخول في التشكيلة المرتقبة، أو الانتظار لحين شفائهم من المرض"، ونوهت إلى أن الخصاونة سيلتقي اليوم بفريقه الوزاري في منزله بأم أذينة.

وكلف العاهل الأردني المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي بشر هاني الخصاونة بتشكيل الحكومة خلفا لعمر الرزاز.

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