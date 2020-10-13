بشاشات فائقة الدقة .. أفضل أجهزة تلفزيون ذكية فى 2020





وبحسب موقع CNET فإن الشركات التكنولوجية فى الفترة الأخيرة قامت بإحداث طفرة ملحوظة فى أجهزة التليفزيون الذكية ، بإصدار عدد من الخصائص المهمة وعالية الدقة والتى جعلتها تشكل تجربة فريدة للمستخدمين، وفيما يلى أفضل أجهزة تليفزيون ذكية صدرت فى 2020 :





إقرأ أيضا : احترس.. 5 أخطاء ترتكبها عند شراء تليفزيون ذكى





1- تليفزيون Mi TV LUX من شاومي









وقامت شركة شاومى مؤخرا بإطلاق التليفزيون، حيث يعتبر أول تليفزيون ذكى بشاشة شفافة في العالم، حيث تبدو الصور الظاهرة على التليفزيون وكأنها تطفو في الهواء، حيث يستطيع المشاهدون رؤية الجانب الآخر من التليفزيون، وينميز بشاشة من نوع OLED ، قياس 55 بوصة، مع عرض فائق النحافة يبلغ حوالى 5.7 ملم.





ويعتبر تلفزيون Mi TV LUX هو أول تلفزيون في العالم بشاشة OLED شفافة، ويصدر بتكلفة 5500 جنيه استرلينى، أى ما يعادل حوالى 640 . 114 ألف جنيه مصرى.





2- تليفزيون هواوى الذكى









يأتى التليفزيون بنظام تشغيل Harmony OS مع شاشة من نوع OLED، و 14 سماعة من نوع AND لدقة الصوت في الأماكن المحيطة، بالإضافة إلى كاميرا منبثقة بدقة 24 ميجا بيكسل تحتوى على كاميرا بزاوية واسعة، وستعمل الكاميرا المنبثقة بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تستطيع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة لوضعية تصوير تلقائية الضبط، والتكيف الذاتى مع أوضاع الإضاءة المختلفة.

3- تليفزيون TCL الفئة السادسة ويتميز التليفزيون بشاشة من نوع QLED قياس 55 بوصة ، بالإضافة إلى إضاءة خلفية Mini-LED ، مع معدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز، حيث ستكون شاشة التليفزيون قادرة على تشغيل آخر إصدار من جهاز الألعاب بلاى ستيشن 5 PS5 بالإضافة إلى Xbox Series X ، ويبلغ سعره حوالى 650 دولار أمريكي أى ما يعادل حوال 385 . 10 ألف جنيه مصرى.

4- تليفزيون TCL الفئة الخامسة



يأتى التليفزيون بشاشة بقياس 50 بوصة، ويتميز بشاشة QLED ، وبمعدل تحديث للشاشة بـ 60 هرتز، ويتميز التليفزيون الذكى بأنه مناسب للألعاب والأفلام السينيمائية ذات الجودة العالية، ويبلغ سعر التليفزيون حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6400 جنيه مصرى.