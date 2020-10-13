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تكنولوجيا

بشاشات فائقة الدقة .. أفضل أجهزة تلفزيون ذكية فى 2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بشاشات فائقة الدقة
بشاشات فائقة الدقة .. أفضل أجهزة تليفزيون ذكية فى 2020
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ندى على
توفر أجهزة التليفزيون الذكية الصادرة حديثا أحدث التكنولوجيا فى جودة الصورة والفيديو ودقة الصوت، وأصبحت تطبق كل المعايير والمواصفات الحديثة، مثل معدل تحديث الشاشة الكبير والشاشات ذات السمك النحيف واتصالها بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية مثل أجهزة تليفزيون أندرويد، وكذلك تليفزيون آبل، كما أصبحت تتميز بدقة صوت محيطى  تغطى كافة أرجاء المكان. 

وبحسب موقع CNET فإن الشركات التكنولوجية فى الفترة الأخيرة قامت بإحداث طفرة ملحوظة فى أجهزة التليفزيون الذكية، بإصدار عدد من الخصائص المهمة وعالية الدقة والتى جعلتها تشكل تجربة فريدة للمستخدمين، وفيما يلى أفضل أجهزة تليفزيون ذكية صدرت فى 2020 : 


1-  تليفزيون  Mi TV LUX  من شاومي 

صدى البلد: بعد إطلاقه.. مميزات أول تلفزيون في العالم بشاشة شفافة من شاومى

وقامت شركة شاومى مؤخرا بإطلاق التليفزيون، حيث يعتبر أول تليفزيون ذكى بشاشة شفافة في العالم، حيث تبدو الصور الظاهرة على التليفزيون وكأنها تطفو في الهواء، حيث يستطيع المشاهدون رؤية الجانب الآخر من التليفزيون، وينميز بشاشة من نوع OLED ، قياس 55 بوصة، مع عرض فائق النحافة يبلغ حوالى 5.7 ملم.

 ويعتبر تلفزيون Mi TV LUX هو أول تلفزيون في العالم بشاشة  OLED شفافة، ويصدر بتكلفة 5500 جنيه استرلينى، أى ما يعادل  حوالى 640 . 114 ألف جنيه مصرى. 

2- تليفزيون هواوى الذكى 

Huawei introduced smart TV with retractable camera

يأتى التليفزيون بنظام تشغيل Harmony OS مع شاشة من نوع OLED، و 14 سماعة من نوع AND لدقة الصوت في الأماكن المحيطة، بالإضافة إلى كاميرا منبثقة بدقة 24 ميجا بيكسل تحتوى على كاميرا بزاوية واسعة، وستعمل الكاميرا المنبثقة بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تستطيع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، بالإضافة لوضعية تصوير تلقائية الضبط، والتكيف الذاتى مع أوضاع الإضاءة المختلفة.

3- تليفزيون TCL الفئة السادسة 
TCL 65" Class 6-Series 4K UHD Mini-LED QLED Dolby Vision HDR Roku Smart TV – 65R635 - Walmart.com - Walmart.com
ويتميز التليفزيون بشاشة من نوع  QLED قياس 55 بوصة، بالإضافة إلى إضاءة خلفية Mini-LED ، مع معدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز، حيث ستكون شاشة التليفزيون قادرة على تشغيل آخر إصدار من جهاز الألعاب بلاى ستيشن 5 PS5 بالإضافة إلى  Xbox Series X ، ويبلغ سعره حوالى 650 دولار أمريكي أى ما يعادل حوال  385 . 10 ألف جنيه مصرى. 

4- تليفزيون TCL الفئة الخامسة 

TCL 5 Series TV review: 55S517, 49S517 - Reviewed Televisions

يأتى التليفزيون بشاشة بقياس 50 بوصة، ويتميز بشاشة QLED ، وبمعدل تحديث للشاشة بـ 60 هرتز، ويتميز التليفزيون الذكى بأنه مناسب للألعاب والأفلام السينيمائية ذات الجودة العالية، ويبلغ سعر التليفزيون حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6400 جنيه مصرى. 
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