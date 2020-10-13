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مرأة

للفتيات.. أحدث موضة الأحذية لـ خريف 2020

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:39 م
احدث موضة الاحذية
احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020
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آية التيجي
مع اقتراب فصل الخريف تتساءل كل الفتيات حول موضة الاحذية والملابس والشنط والأكسسورات ايضا، وذلك مواكبة الموضة العالمية، ويمكن بالبحث في ملابس الخريف الماضي ان يقومون بإختيار منها ما يناسب موضة خريف 2020 مع إضافة بعض القطع.

وقالت مريم حسن الفاشون بلوجر، ان الأمر الذي يحير أغلب الفتيات خصوصا في فصل الخريف هو الاحذية، فم لا يعلمون ما الأحذية التي يمكن ان تتناسب مع هذا الفصل وتبرز من إطلالتها.


وأفادت مريم حسن في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه موضة الأحذية لـ خريف 2020، هي أحذية الكاحل أو الهاف بوت، أحد أهم القطع التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأضافت مريم حسن، إلى أن الهاف بوت من القطع الأساسية التي يجب أن تكون في خزانة أحذية كل فتاة خلال فصلي الخريف والشتاء، سواء السادة أو المنقوش منها لأنها تبرز من شكل الإطلالة بالكامل.

وتابعت مريم حسن، أن الهاف بوت الأسود من القطع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أن الهاف بوت الأبيض من الأشكال التي تسيطر على موضة خريف 2020، وهو يعطي إطلالة مريحة وأنيقة.

وأوضحت مريم حسن، ان الاحذية والهاف بوت المطبوع بشكل التايجر بجميع ألوانه من أكثر الأحذية ترند في خريف 2020، والتي تعطي إطلالة مثالية مع الألوان الأساسية في الملابس.
احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020 احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020
احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020 احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020
احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020 احدث موضة الاحذية لـ خريف 2020
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