تعزز المناعة وتقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.. 5 فوائد لفاكهة لا يتناولها الكثيرون

تعد فاكهة قرع العسل من الفواكه المهملة من عدد كبير من الأشخاص، على الرغم من أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية أبرزها غناها بالألياف التى تحافظ على صحة القلب وتحمى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لذا إليك فوائد لا تعرفيها لتناول قرع العسل يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





1. تحا فظ على صحة الجهاز الهضمي



يحتوي قرع العسل على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وتلعب الألياف دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي.







لقد ثبت أن زيادة كمية الألياف الغذائية؛ تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أمراض الجهاز الهضمي.







. 2. مفيدة لصحة العظام



قرع العسل يحتوى على كمية جيدة من الكالسيوم ، وهو معدن أساسي ضروري لنمو العظام والحفاظ عليها، إن تناول الكالسيوم بشكل مثالي ضروري لتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.







3. تدعم صحة العين



قرع العسل مصدرًا جيدًا لفيتامين أ، وهو فيتامين مهم يلعب دورًا حيويًا في الرؤية الجيدة ؛ يساعد في الحفاظ على صحة القرنية، وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.







. 4. تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء



قرع العسل يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، فإن تناوله سيساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحي.







. 5. تقوي المناعة

يمكن لمحتوى فيتامين سي الموجود في قرع العسل أن يساعد في تعزيز مناعتك. يلعب فيتامين سي ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ، دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة.