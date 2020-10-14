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تعليم

تجهيز 42 استراحة للمدرسين بمركزي الحسنة ونخل في شمال سيناء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
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احمد صالح
انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ' من تجهيز استراحات المدرسين بمركزي الحسنة ونخل منطقة وسط سيناء، وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ' انه تم تجهيز استراحات المعلمين بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.
حيث تم عمل حصر وفحص شامل لمحتويات الاستراحات على مستوى التربية والتعليم' وتم التأكيد علي الانتهاء من التجهيزات الأساسية ل42 استراحه' وذلك بتزويدنا بالأسرة والمفروشات و الأجهزة اللازمة التي تناسب احتياجات الحياة اليومية أثناء تواجدهم للعمل في المدارس بالمنطقة.

كما تم التأكيد علي أعمال صيانه المدارس التي تم ادراجها صمن خطة الصيانة لها سواء صيانة عاجلة ' او اجلة بالتنسيق مع هيءة الابنية التعليمبة بالمحافظة ' قبل بدء العام الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١م .
وأكد رضوان علي أنه تم الاستعداد للعام الدراسى الجديد بتوفير المنشآت اللازمة لقبول جميع أبناء المحافظة بالمدارس فى مختلف المراحل التعليمية ومنع التكدس .
حيث تم إنشاء وصيانه ٣٠ مدرسة في مختلف المراحل التعليمية بمراكز العريش والحسنة الشيخ زويد، حيث تم إنشاء ٧ مدارس وصيانة ٢٣ مدرسة، بتمويل من هيئة الابنية التعليميه ، و مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ولفت رضوان، الى أن منظومة التعليم فى التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها ، وأنه توجد 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة .
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تجهيز 42 استراحة للمدرسين بمركزي الحسنة ونخل في شمال سيناء
تجهيز 42 استراحة للمدرسين بمركزي الحسنة ونخل في شمال سيناء
تجهيز 42 استراحة للمدرسين بمركزي الحسنة ونخل في شمال سيناء
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