تجهيز 42 استراحة للمدرسين بمركزي الحسنة ونخل في شمال سيناء

ولفت رضوان، الى أن منظومة التعليم فى التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها ، وأنه توجد 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة .اقرا ايضا: