الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقتها الثقافية نبي الرحمة بمناسبة المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف عن تفاصيل مسابقتها الثقافية الكبرى التي تأتي بعنوان "نبي الرحمة"، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام (1442هـ –2020م)، وذلك في إطار ما تقوم به من نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.





أولا: شروط المسابقة:

أن يتقدم المتسابق إلى مديرية الأوقاف التابع لها بطلبه موضحًا فيه: "الاسم رباعيًا – تاريخ الميلاد – العنوان بالتفصيل – الرقم القومي – رقم الهاتف". يرفق المتسابق بطلبه صورة من تحقيق الشخصية مع كوبونات المسابقة المنشورة بالصحيفة على مدار شهر ربيع الأول. المسابقة مفتوحة للأئمة وغيرهم، وللعاملين بالأوقاف وغير العاملين بها