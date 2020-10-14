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ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقتها الثقافية نبي الرحمة بمناسبة المولد النبوي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن تفاصيل مسابقتها الثقافية الكبرى التي تأتي بعنوان "نبي الرحمة"، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام (1442هـ –2020م)، وذلك في إطار ما تقوم به من نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.


  • أولا: شروط المسابقة:
  1. أن يتقدم المتسابق إلى مديرية الأوقاف التابع لها بطلبه موضحًا فيه: "الاسم رباعيًا – تاريخ الميلاد – العنوان بالتفصيل – الرقم القومي – رقم الهاتف".
  2. يرفق المتسابق بطلبه صورة من تحقيق الشخصية مع كوبونات المسابقة المنشورة بالصحيفة على مدار شهر ربيع الأول.
  3. المسابقة مفتوحة للأئمة وغيرهم، وللعاملين بالأوقاف وغير العاملين بها
  • ثانيا: جوائز المسابقة:
  • خصصت وزارة الأوقاف عشرين ألف جنيه جوائز للمسابقة، بواقع خمسة آلاف جنيه للفائز الأول، وأربعة آلاف جنيه للفائز الثاني، وثلاثة آلاف جنيه للفائز الثالث، وألفي جنيه للفائز الرابع، واشتراك لمدة عام من جريدة الجمهورية، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب لهؤلاء الأربعة، وست جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه وشهادة تقدير للفائزين من الخامس إلى العاشر.
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