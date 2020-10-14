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محافظات

محافظ بني سويف يكرّم مدير الإسعاف السابق لتفانيه وإخلاصه في العمل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور إسلام عسًاف مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة والذي ترقى للعمل مديرا لإدارة الأزمات والطوارئ برئاسة هيئة الإسعاف المصرية، والإشراف على غرف عمليات القاهرة الكبرى المركزية. 


وأهداه "غنيم "  درع المحافظة تقديرا لجهوده المخلصة وتفانيه خلال فترة عمله بالمحافظة، خاصة أن مرفق الإسعاف ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة  الأزمات والمشكلات الطارئة ، والتي كانت آخرها أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد . 


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جاء ذلك خلال استقبال المحافظ له "بمكتبه "حيث حرص على تهئنته بالترقية الجديدة ، متمنيا له مزيدا من النجاح والتوفيق في مهامه عمله الجديد ، ومؤكدا على ثقته الكبيرة في مواصلة  العمل بنفس التفاني والاجتهاد والإخلاص، ومؤكدا على أن مصر تزخر بالكثير من أبنائها الشباب المخلصين والمتميزين الذين يعملون من أجل رفعتها والحفاظ عليها .
 

ومن جانبه أعرب"عسًاف"عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الطيبة من محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم ، الذي لم يتوان في دعم جهود المرفق بالمحافظة، وتشجيع منظومة العمل بكافة الوسائل، مؤكدا على سعادته بأنه كان واحدا من أعضاء منظومة العمل التي يقودها محافظ بني سويف "الشاب"، الذي منح الجميع المزيد من الطاقة والإيجابية في كل جوانب ومكونات المنظومة .
 

كما أكد "عسًاف" أنه سيواصل العمل والمثابرة والاجتهاد وخدمة بلده في مكانه ومهامه الجديدة ، وأنه سيكون على تواصل دائم بكل زملائه التنفيذيين بالمحافظة خاصة زملائه بمرفق المحافظة، الذين قضى معهم أجمل فترات حياته العملية، حيث التعاون والروح الوطنية في مجابهة التحديات والأزمات الطارئة . 
 
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