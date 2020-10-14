الفرق بين الجيل بوليش والهارد جيل

هناك طرق عديدة لإزالة الجيل بوليش في المنزل دون الحاجه للذهاب لمركز عناية بالاظافر فيمكنك شراء المناديل المخصصة لإزالة الجل بوليش واتباع التعلمات المكتوبة عليا وتعتبر هذة الطريقة الأسهل لإزالة الجيل بوليش في المنزل.
ووفقا لموقع boldsky يعتبر الجيل بوليش مانيكيير ثابت يعمل على إعادة تعبئه الجزء الذي يأخذ طول أكبر من الأظافر كل أسبوعين عن طريق جهاز uv lamp ويثبت علي الأظافر وله لامعة خاصة على غير أي نوع من أنواع الاهتمام بالاظافر.
الجيل بوليش خصائص مميزة لا يتم تقشيره عن لمسه للماء بالإضافة أن له لمعة خاصة لا تنطفئ وله خصائص مميزه فهو يقوي الأظافر ويساعد على تقويتها وإطالتها طبيعيا ويجب التخلص من جميع الطبقات عند إزالته.
أما عن الهارد جل هو نوع من أنواع العناية بالاظافر ولا يختلف كثيرًا عن الجيل بوليش فهو مادة هلامية سائلة تسمح بدخول الهواء والماء وله جهاز خاص بها.
الهارد جيل له خيارات عديدة في الألوان ومادته خفيفة على الاظافر فلا تحملها عبء كبير وله سلاح خاص لإزالته عن طبقة الأظافر ويجب التعامل معه من قبل متخصصين حتى لا تضرب بصحة أظافرك.