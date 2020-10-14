محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بحي غرب شبرا، بتكلفة 21 مليون جنيه ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.









وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.





ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا .





كما استكمل المحافظ اعمال الحملة المكبرة باستخدام معدات ثلاث مدن، لإزالة تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي وحوض العمدة، حيث تم إزالة ما يزيد عن 1550 طن قمامة، منذ بداية الحملة حتى الآن، وتم نقلهم للمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.





كما تابع الهجان منظومة رفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية بحي شرق شبرا الخيمه التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي ، حيث تفقد شارع ١٥مايو وشارع ١٣٥ ووجه المحافظ برفع تراكمات القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع.





وخلال الجولة تفقد المحافظ أيضا أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل.





ووجه الهجان بضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الإنتهاء من الأعمال، حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.