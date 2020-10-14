منظمة الصحة العالمية: نتوقع زيادة كبيرة في وفيات كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من تخوفها ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة المقبلة، عقب الارتفاع الكبير في إصابات كورونا بالعالم.





وقال كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان وفق ما نقلته رويترز: "زيادة الوفيات دائما ما تتأخر عن زيادة الحالات لمدة أسبوعين. ما زلنا نفقد قرابة خمسة آلاف شخص يوميا… لذا لا يجب أن نشعر بالرضا لانخفاض معدلات الوفيات".





وذكر إحصاء وكالة رويترز للأنباء أن الأرقام تشير إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم و نحو 1.1 مليون آخرين توفوا بسببه.





من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حظر التجول في بعض المدن الفرنسية الكبرى ومن بينها العاصمة باريس، وذلك بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكانت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، قررت فرض حالة الطوارئ الطبية، مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام الماضية.







