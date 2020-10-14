حملات نظافة بمحيط المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد فى البحر الأحمر

شنت وحدات المجالس المحلية المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حملات نظافة بمحيط المدارس المختلفة، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، حيث أزال مجلس مدينة الغردقة الإشغالات من محيط أسوار المدارس لاستقبال العام الداراسى الجديد بالاشتراك مع شركة النظافة بالمدينة.





وفي حي جنوب الغردقة ، تم رفع المخلفات وكنس الشوارع المجاورة للمدارس من بينها مدرسة التجارة، والنهضة، والزعيم مصطفى كامل، والثانوية الصناعية بنين، ومحمد فريد والثانوية المشتركة.





وفى مدينة سفاجا تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة إدارة الزراعة والتجميل بمجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة النظافة لتجميل وقص وتهذيب الأشجار بالطرق العامة بمدينة سفاجا.





وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن الإدارة تعمل بشكل دوري على متابعة أشجار الزينة والأشجار العالية بالجزر الوسطى وعلى جوانب الطرق العامة وريها وتهذيبها وقصها، وقام العاملون بقض وتهذيب أشجار الزينة والأشجار العالية بطريق الكيلو 3 وكذلك بمحيط المدارس.





وفي مدينة راس غارب، تم رش مدرس خور رحمى الاعدادية، الخلفاء الراشدين الابتدائية، بالمبيدات لمكافحة الحشرات الضارة والقوارض والثعابين براس غارب، استعدادا للعام الدراسي الجديد.





وكان كلف اللواء ايهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الادارة الصحية والادارة البيطرية وتكثيف أعمال حملة رش المبيدات ومكافحة الزواحف والقوارض والثعابين مشيرا الى أنه تم عمل خطة للمكافحة بمدارس المدينة .





وأكد رأفت أن تم رش المبيدات ومكافحة الحشرات والزواخف والقوارض والثعابين بمدرستي خور رحمى الاعدادية – مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، من الداخل والخارج تمهيدا لبدء العام الدراسى الجديد وحفاظا على حياة الطلاب.

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