المتهمان بقتل فتاة المعادي يعترفان: هدفنا سرقة حقيبتها

أقر المتهمان في واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بأنهما كانا يحاولان سرقة حقيبة المجني عليها.





وتبيّن أنهما عاطلان وأحدهما كان يقود الميكروباص والثانى كان إلى جانبه وقت ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة اليوم، الخميس للتحقيق.





وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد أن فضحتهما كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.





فيما كشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى تعرضت لواقعة اعتداء من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها مما تسبب فى سقوطها على الأرض وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات، وتم تفريغها وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.

وكان تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بعثرهم على جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر.





وتشير التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها وجذب حقيبة يدها؛ مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، وهو ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.





وانتقل مساء أمس، الأربعاء، اللوائين أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، ونبيل سليم، مدير المباحث، إلى قسم شرطة المعادى لمتابعة جهود فرق البحث.



