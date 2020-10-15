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توك شو

فتاة تبكي على الهواء.. فقدت بصري خلال جلسة تنظيف بشرة بالليزر ومليش غير ربنا والقانون

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قالت صباح عربي، فتاة أصيبت بفقدان البصر أثناء عملية تجميل بشرتها، إنها فقدت البصر تمامًا فى عينها اليمنى أثناء إجرائها جلسة ليزر كربوني على البشرة فى أحد مراكز التجميل، موضحة "كنت بعمل جلسة ليزر على البشرة.. والليزر دخل فى عينى اليمنى ما أسفر عن نزيف داخلى وقطع فى الشبكية فى ساعتها.. والأطباء قالوا أن مركز الإبصار تدمر ولا تصلح عملية أو علاج".


وأجهشت "عربى" بالبكاء، أثناء اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلةً "أنا عندى 32 سنة ومعايا أولاد والأطباء قالوا لى أن العين اليسرى ستضعف مع الزمن، ومع بلوغى سن الأربعين نظرى هيروح ومش هشوف وأنا معايا أولاد".


وتابعت "أنا مواطنة على قد حالى، والدكتورة قالت ليا مش هتعرفى تعملى حاجة وأنا رفعت قضية.. هو بعد نور العين فيه كلام تانى.. أروح فين أنا معايا أطفال.. وحقى هيجى بالقانون وربنا.. وبلدنا فيها قانون".

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