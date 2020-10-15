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حوادث

ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:36 ص
الصور الاولى للمتهمان
الصور الاولى للمتهمان فى قتل مريم
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اسلام مقلد
حصل "صدى البلد" على الصور الأولى للمتهمين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، عقب ضبطهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

وظهر المتهمان واقفين بجوار السيارة التي ارتكبا بها جريمتهما، وفى أيديهما الكلابشات، وصورة أخرى تظهرهما جالسين.

وأقر المتهمان في واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بأنهما كانا يحاولان سرقة حقيبة المجني عليها.

وتبيّن أنهما عاطلان وأحدهما كان يقود الميكروباص والثانى كان إلى جانبه وقت ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة اليوم، الخميس للتحقيق.

وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد أن فضحتهما كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

فيما كشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى تعرضت لواقعة اعتداء من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها مما تسبب فى سقوطها على الأرض وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.

 
واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات، وتم تفريغها وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.
ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي
ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي
ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي
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