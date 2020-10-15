قبل الشتاء.. 7 قواعد سريعة تحميك من فيروس كورونا





1. تجنب السفر:



أولًا وقبل كل شيء ، امتنع عن أي نوع من السفر إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل السعال أو الحمى أو سيلان الأنف أو العطس.





إقرأ ايضا | حتى بعد التعافي.. أطباء يوضحون تأثير فيروس كورونا على أجهزة الجسم



2. تجنب الزحام:



حتى لو بدا أن الشخص طبيعي ولا تظهر عليه أعراض فيروس كورونا ، فمن المحتمل أنه لا يزال يحمل مسببات الأمراض لأن فترة حضانة هذه العدوى هي 14 يومًا. لذلك ، تجنب الأزدحام





3. حافظ على مسافة:

ابتعد عن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا أو أعراض نزلات البرد. حافظ على مسافة تقريبية. 0.5 م إلى 2 م مع المصابين لمنع انتشار القطرات المصابة إلى جسمك.





4. حافظ على نظافة اليدين:



اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون أو بغسول اليدين المحتوي على الكحول لمدة 20 ثانية على الأقل.





5. الحفاظ على النظافة الشخصية:



استخدم مطهرًا لتنظيف أسطح منزلك ومقابض الأبواب والطاولات والمراحيض وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمفاتيح وأدوات مكتبية يوميًا.





6. لا تلمس العيون بأيدي مصابة:

