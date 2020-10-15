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مرأة

قبل الشتاء.. 7 قواعد سريعة تحميك من فيروس كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
مع توقعات بموجه ثانيه لفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، إليك حيل سريعة لحماية نفسك من فيروس كورونا

1. تجنب السفر:
أولًا وقبل كل شيء ، امتنع عن أي نوع من السفر إذا كانت لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل السعال أو الحمى أو سيلان الأنف أو العطس.
2. تجنب الزحام:
حتى لو بدا أن الشخص طبيعي ولا تظهر عليه أعراض فيروس كورونا ، فمن المحتمل أنه لا يزال يحمل مسببات الأمراض لأن فترة حضانة هذه العدوى هي 14 يومًا. لذلك ، تجنب الأزدحام 

3. حافظ على مسافة:
ابتعد عن الأشخاص المصابين بالأنفلونزا أو أعراض نزلات البرد. حافظ على مسافة تقريبية. 0.5 م إلى 2 م مع المصابين لمنع انتشار القطرات المصابة إلى جسمك.

4. حافظ على نظافة اليدين:
اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون أو بغسول اليدين المحتوي على الكحول لمدة 20 ثانية على الأقل.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية:
استخدم مطهرًا لتنظيف أسطح منزلك ومقابض الأبواب والطاولات والمراحيض وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمفاتيح وأدوات مكتبية يوميًا.

6. لا تلمس العيون بأيدي مصابة:
عندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل بدون قناع ، فإن مسببات الأمراض تخرج على شكل قطرات وتنتشر على أشياء مثل كرسي أو طاولة. عندما يلمس شخص آخر هذه الأشياء ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه ، تدخل مسببات الأمراض داخل الجسم من خلال هذه الوسائط وتصيبها. يمكن لمسببات الأمراض البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة في تلك الكائنات.

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