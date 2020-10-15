AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبشع جريمة ممكن الواحد يتخيلها.. تعليق غادة عبد الرازق عن واقعة ضحية المعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:58 م
فتاة المعادي
فتاة المعادي
Advertisements
محمد بدران
علقت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام علي واقعة التحرش والسحل والقتل الذي تعرضت له فتاة المعادي.


وكتبت غادة عبد الرازق قائلة "حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يصبر اهلك علي ابشع جريمة ممكن الواحد يتخيلها"


وكان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من القبض على المتهمين الاثنين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادي، بعد أن فضحتهما كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

فيما كشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى تعرضت لواقعة اعتداء من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة ميكروباص أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهما حاولا جذب حقيبة يدها مما تسبب فى سقوطها على الأرض وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة محل ارتكاب الواقعة لكشف ملابساتها، حيث تم التحفظ على 5 كاميرات، وتم تفريغها وإعادة تقرير مفصل تم من خلاله كشف ملابسات الحادث.
أبشع جريمة ممكن الواحد يتخيلها.. تعليق غادة عبد الرازق عن واقعة ضحية المعادي
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سحلوها في الشارع.. تفريغ الكاميرات فى واقعة وفاة فتاة المعادي

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين الـ3 فى واقعة قتل وسحل فتاة المعادي

مدير أمن القاهرة يصل قسم المعادى لمتابعة جهود فرق البحث فى مقتل وسحل فتاة بالشارع

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

القبض على 2 من المتهمين في واقعة مقتل فتاة المعادي

المتهمان بقتل فتاة المعادي يعترفان: هدفنا سرقة حقيبتها

ترشيحاتنا

أول تعليق من ساسي على حقيقة هروبه من الزمالك

بملابس رياضية.. يسرا اللوزي بإطلالة كاجوال تبرز جمالها

أخبار الفن.. انهيار شهيرة في جنازة محمود ياسين.. سهير رمزى تفقد الوعي

صحيفة مغربية: رعب في الزمالك بسبب ثلاثي الرجاء

وصول جثمان محمود ياسين مسجد الشرطة بأكتوبر ..فيديووصور

أخبار الرياضة.. بيان عاجل من اللجنة الأولمبية بشأن عقوبات مرتضى منصور.. وشوبير يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج غريب.. سارة الشامي بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

هاني الناظر يطالب بتناول هذه الأطعمة في هذا الوقت لتقوية المناعة

بملابس رياضية.. يسرا اللوزي بإطلالة كاجوال تبرز جمالها