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محافظات

356 منزلا بدويا تعيد الحياة لأرض الفيروز .. والأهالي: نعيش حياة متميزة متكاملة الخدمات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:09 ص
المنازل البدوية
المنازل البدوية
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احمد صالح
تسعي محافظة شمال سيناء ،الي تنفيذ خطة الإسكان البدوي علي مستوي المحافظة ، خاصة في قري الحسنة ونخل ، لتدعيم سياسة توطين السكان المحليين بمنطقة وسط سيناء .

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، انه تم تنفيذ 356 منزل بدوي ضمن خطة الاسكان البدوي بقري مراكز المحافظة للعام المالي2019/2020م ، مضيفا انه تم بناء 30 منزلا بقرية "الريد" ، و21 منزلا بقرية "صدر الحيطان"، و 30 منزلا بقرية "وادى الحاج" التابعة لمركز نخل بوسط سيناء .

وفي مركز بئر العبد ، تم إزالة وإعادة بناء 100 بيت بقرية 6 أكتوبر مركز بئر العبد ، وفي مركز الحسنة تم تنفيذ 15 منزل بقرية "الحمة"، و20 بقرية "قرية" وتم تنفيذ 25 بيت بدوي بمدينة نخل.

واضاف شوشه ، انه تم إنشاء 100 بيت بدوي بقرية الجوفه مركز الحسنه علي مساحة 200 متر للوحده، المنزل بمساحة 118 متر مربع، وملحق به حوش بمساحة 82 متر مربع.. كما تم إنشاء بئر جوفى بعمق1267 مترا، ومحطة معالجة مياه بقدرة 250 متر مكعب فى اليوم علاوة على محطة تحلية مياه بقدرة 100 متر مكعب فى اليوم، خزان أرضى مياه سعة 100 متر مكعب، خزان علوى بسعة 75 متر مكعب.

ويتكون المنزل 3 غرف وصالة مضيفه رجالى مضيفه حريمى ودورتين مياه ومطبخ وتم فرش البيت كامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وتسليمه للأهالى كما تم تنفيذ 25 منزل بمدينة الحسنة.

كما تم تنفيذ شبكة طرق بطول 6 كيلو، و3 كيلو شبكة صرف مياة، وإنشاء بئر مياه ومحطة تحلية ومعالجة، وخزان أرضى ، بتكلفة إجمالية 86 مليون جنيه .وتسليمها الأهالي للإقامة فيها .

وقال انه يجري تنفيذ مجموعة مشروعات خدمية للقرى وتشمل إنشاءات طرق بقرية المنبطح وتركيب محولات كهرباء بقرية القسيمة والمنبطح والجفجفافة، ورفع كفاءة مبنى مجلس مدينة الحسنة.

ويجرى التجهيز لمشروعات سيتم إنشاءها بالقرى الأكثر احتياجا المصنفة فى نطاق المركز وهى قرى أم شيحان وأم قطف ووالريسان وينفذها جهاز تعمير سيناء، وتتضمن مشروعات منها إحلال وتجديد شبكات كهرباء وطرق وحفر آبار أعماق لتوفير مصادر مياه فيها.

قال سليمان عواد سليمان شيخ حكومى ، ان وجود قري نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق بوسط سيناء ، يوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء ، كما ان البيوت تناسب الطبيعة القبلية للسكان القرية  ، حيث توجد مساحات فارغة للزراعات المنزلية والانشطة تربية الماعز والاغنام وكذلك الطيور .

فيما قال محمد سويلم عودة ،:" نحن نعيش حياة متميزة عن باقي القري بعد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالحسنه، وعدد من تجمعاتها  حيث توفرت الخدمات أمام السكان خاصة التعليم والرعاية الصحية وكذلك ممارسة الشباب لمختلف الأنشطة الرياضية ، الي جانب ممارسة الأنشطة الزراعية وتربية الماعز والأغنام لوجود زراعي تتغذي عليها".

 وقال سلامة سالم البريصى  من سكان تجمع الجوف  ، ان هناك مستقبل للانتاج الزراعي  لسكان قرية الجدي بوجود مزرعة علي مساحة 20 فدان ، مما سيوفر احتياجات الأهالي والتجمعات المحيطة بها.

وأكد أن الأهالي لديهم خبرة في مشروعات تربية الثروة الحيوانية والدواجن و كذلك تعلم  الشباب مشروعات تربية الأسماك علي المياه العذبة ، لتوفير احتياجاتهم وتسويق الفائض.
356 منزلا بدويا تعيد الحياة لأرض الفيروز .. والأهالي: نعيش حياة متميزة متكاملة الخدمات
356 منزلا بدويا تعيد الحياة لأرض الفيروز .. والأهالي: نعيش حياة متميزة متكاملة الخدمات
356 منزلا بدويا تعيد الحياة لأرض الفيروز .. والأهالي: نعيش حياة متميزة متكاملة الخدمات
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