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محافظات

محافظ قنا يبحث مشكلات ومعوقات المستثمرين بالمحافظة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:55 م
محافظ قنا يستعرض
محافظ قنا يستعرض مشكلات وعوائق تواجههم
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الشهري مع المستثمرين بالمحافظة لمتابعة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

حضر اللقاء كمال شلبي السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد ومسئولي ملف الصناعة والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وحوالي 30 مستثمر وصاحب مصنع  بالمحافظة.

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استمع الداودي، من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى عدد من الشكاوي والحلول المقترحة الخاصة بها والتي وجه مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في اسرع وقت ممكن.


وأكد محافظ قنا، أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبًا  للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.


وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق للمنطقتين الصناعيتين في قفط وهو بنجع حمادي لخدمة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة والتي ستشمل" توصيل الغاز الطبيعي– مياه الشرب النقية - الصرف الصحي– الاتصالات -الكهرباء".


وأضاف الداودي، خلال الاجتماع  أنه في اطار حرص المحافظة علي تشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية فقد تم خلال الأسبوع الحالي تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا بهدف تيسير حصول المستثمر على الموافقات و التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء و تأسيس وتشغيل المصنع أو الشركة التى يطمح المستثمر لإقامتها دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر إلى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات.

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