في اليوم العالمي للتغذية .. 7 عادات خاطئة يجب تجنبها فورا

يحتفل العالم في 16 أكتوبر بـ اليوم العالمي للتغذية ، لتوعية الأشخاص بأهمية تناول الأطعمة الصحية التي تعمل بالحفاظ على صحة كل أعضاء الجسم.





ونستعرض خلال التقرير التالي أسوء العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على الصحة، وذلك وفقا لموقع foodnetwork.





1- سوء تخطيط الوجبات

وهي عدم تناول الطعام في أوقات سليمة من اليوم,





2- تناول الوجبات السريعة

كشفت الكثير من الأبحاث أن أضرار الوجبات السريعة وخيمة على الصحة.





3- تناول الأطعمة المصنة

الأطعمة المالحة والدسمة المريحة التي تم تجريدها من العناصر الغذائية موجودة في كل مكان تتجه إليه، اختر الأطعمة الطازجة والكاملة في الغالب.





4- تناول الحلويات

بصرف النظر عن الحلوى والبسكويت والصودا التي يأكلها الأشخاص كثيرًا بالفعل، فإن السكر يكمن في أماكن قد لا تتوقعها، مثل الحبوب الكاملة وتوابل السلطة والتوابل والخبز، قم بجرد إجمالي السكر في نظامك الغذائي وابحث عن طرق لتقليص تلك السعرات الحرارية الفارغة.





5- التسالي

بدلًا من مجرد الأكل عند الجوع ، يتناول الكثير منا الطعام عندما نشعر بالملل والتعب والتوتر والسعادة والحزن، وتلك من أسوء العادات الضارة بالجسم.





6- تناول الطعام أمام التلفاز

يجب تخصيص وقت عند تناول الطعام ولا يكون أثناء مشاهدة التلفاز حتى لا تتناول كثيرا.





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7- الكثير من السعرات الحرارية

من السهل أن تنسى أن السعرات الحرارية من الصودا والعصائر والمشروبات المحلاة بالسكر تحسب، ارتشف مشروبات خالية من السعرات الحرارية مثل الماء والشاي غير المحلى والمشروبات الغازية بدلًا من المشروبات عالية السعرات الحرارية.