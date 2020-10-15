محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية تكريم المتفوقين علميا.. شاهد

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، مساء اليوم الخميس، في احتفالية تكريم المتفوقين علميا في المراحل التعليمية المختلفة، بحضور اللواء أركان ياسر الإسريجي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتعليمية.









وخلال الاحتفالية هنأ محافظ الإسكندرية المتفوقين الذين سعوا للحصول على هذا التفوق العلمي المتميز، وحثهم على الاستمرار في المزيد من التألق والنجاح العلمي.









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وأكد الشريف أن المتفوقين هم الثروة الحقيقية التي يمتلكها الوطن، فالعلم له فضل كبير على البشرية فبه تتقدم الأمم وتزدهر الدول وتنهض المجتمعات وتتطور، وتنجح خطط التنمية، مقدما الشكر لأولياء أمورهم لما بذلوه من تضحيات في مساعدة أبنائهم وبناتهم في الوصول لهذه المرتبة المشرفة.









وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، استكمال استعدادها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التشديد على أعمال النظافة والصيانة الدورية.









وأكد الديب، في تصريحات اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لانتظام العملية التعليمية، مع اتباع جميع الاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب وسلامتهم.







