طارق الشناوي: محمود ياسين ارتبطت به صفة الاحترام بجانب النجومية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان الراحل محمود ياسين، ارتبطت به صفة الاحترام بجانب النجومية، موضحًا أنه كان العنوان للفنانين المصريين عندما نشترك في أي مهرجان بالخارج ، أن نجومية محمود ياسين استمرت على مدار عقود، مشيرًا إلى أنه في إحدى السنوات قام ببطولة 11 فيلمًا خلال عام واحد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة أم بي سي تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه رصيد محمود ياسين من الأعمال الفنية قادر على أن يجعله نجم استثنائي في تاريخنا كله، مؤكدًا أن محمود ياسين هو الجان الأول للسينما المصرية ووأن كم الأعمال الفنية التي شارك فيها محمود ياسين كبير جدًا و عمل مع جيلين من الفنانات وكان مقتعًا 100%.





وكشف أن رصيد الفنان الراحل محمود ياسين من الأعمال الفنية قادر على أن يجعله نجم استثنائي في تاريخنا كله.





الفنان الراحل محمود ياسين كان يملك إداء مسرحيا كبيرا ورائعا، معقبا: لديه إلمام كبير باللغة وإحساس عال بالإيقاع والموسيقى و خلال التسعينات كان هناك محاولات إرهابية كبيرة منتشرة خلال تلك الفترة، وكان المركز الثقافي يعقد ندوات تتصدى إلى تلك المحاولات الإرهابية، معقبا: محمود ياسين كان أول شخص بيحضر كل الندوات الخاصة بالتصدي للإرهاب. كما أكد





وتابع: كان الإرهاب في الوقت دا ايديهم طايله بس مكنش بيهمه حد وكان بيجي ويلقي كلمة تشجيع وسط كل المحاولات المتواجدة بالخارج للوقوع بالبلاد.



وأكمل: في احدى الندوات كانت الراحلة أمينة رزق ستقوم بإلقاء كلمة على الجموع وطلبت مني تأخير بدء الندوة وذلك لكي تعرض الكلمة على الراحل محمود ياسين، وهذا يدل على مدى القيمة التي وصل لها الراحل محمود ياسين.





