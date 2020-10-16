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رياضة

أخبار الرياضة.. كهربا خارج موقعة الوداد.. كاف يستقر على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والتعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
كهربا
كهربا
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يخوض فريق الكرة الأول لنادي الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حكام مباراتي الوداد والأهلي، والرجاء والزمالك، في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي، سعادته بعد فوز فريقه على المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز.

طالبت إدارة التعاون السعودي، دعما ماليا عاجلا، من رجالات النادي، لحل الضائقة المالية التي مر بها خلال الفترة الأخيرة، واستكمال تحضيرات الموسم القادم.


وجَّه وكيلا أعمال التونسي أنيس البدري، والصربي ألكسندر بيزيتش، لاعب فريق اتحاد جدة، خطابَين رسميين إلى إدارة النادي، طالبا فيهما بفسخ عقديهما تحت بند تأخر الرواتب لفترات متتابعة، حسب صحيفة "الرياضية".


احتفل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته الأولى "مكة"، والتي ترافقه كل تفاصيل حياته، سواء في الملعب أو في المنزل، وأحيانًا في الجيم.


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