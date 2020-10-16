AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أصحاب البصيرة بالعريش يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
نظم فريق أصحاب البصيرة من ذوي الاحتياحات الخاصة ،بمحافظة شمال سيناء ، بالتنسيق مع فريق تشغيل الشباب بالمساعيد، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، بقيادة الدكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ بكلية التربية جامعة العريش شمال سيناء.

اقيم الاحتفال بقاعة كبار الزوار لفريق الشباب بحي المساعيد مدينة العريش ، بحضور نخبة من رموز المجتمع في المحافظة ، وأعضاء الفريق ومسؤولي التعليم الخاص بالتربية والتعليم .

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر ، ان الاحتفال يهدف الي رفع الروح المعنوية لأعضاء الفريق ، ودافع لهم لمزيد من العطاء في مختلف الأنشطة، الي جانب تشجيع الأسر التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمه الي الفريق لإدخال الشعور لديه بأنه لا يقل عن الأصحاء، والدعوة لدخوله ضمن فرق الأنشطة المتعددة حتب يتم توظيف إمكانياته في النشاط الذي يناسب قدراته ليكون عضو فعال في المجتمع.

ولفت الدكتور عبد الكريم الشاعر ، الي أهمية العصا البيضاء والتي تعطي اشارة إلى أن حاملها كفيف ،الأمر الذى يلفت انتباه المحيطين به إليه حيث يمكن لأى شخص مبصر مساعدته.

كما ان استخدامها تجعله يشعر بالأمان، خاصة وانه من الأمور الصعبة التى تواجه الشخص الكفيف فى المشى، هى عدم معرفته بما تخبئه له الخطوة القادمة من أخطار، والعصا هنا لها دور كبير فى تأمين الخطوة القادمة له، كما تجعله يشعر بالاستقلالية، حيي يمكن للشخص الكفيف الذهاب لأى مكان ذون انتظار الشخص المرافق، مما يشعره بقدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آية ناجي.. قصة أول كفيفة تترأس قسم ذوي الاحتياجات بمكتبة مصر العامة في المنيا.. شاهد

تكريم 100 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية بسيناء

إصلاح خط مياه منطقة عمارات الإداري بالمساعيد فى العريش

شمال سيناء تستعد للاحتفال بذكري نصر أكتوبر بافتتاح مشروعات مياه ومساجد ومساكن

تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء

محافظ شمال سيناء يفتتح 26 عمارة للتعاونيات بحي المساعيد

ترشيحاتنا

الإسكان: طرح 100 ألف شقة لمحدودي الدخل بمقدم 12.5 ألف جنيه الأحد المقبل

مخاوف كورونا.. أم تمنع أبناءها الخمسة من الذهاب إلى المدرسة منذ 7 أشهر

اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

منع تعيينهم.. الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

قبل مواجهة الأهلي.. صحفي تونسي: خط وسط الملعب أبرز نقاط القوة في الوداد

هطير بالعربية فى الجو.. ويزو تداعب جمهورها عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

رحلة إلى الخيال.. كيف تبدو الطبيعة فى شمال كينيا؟| شاهد

3 طرق غير تقليدية لعمل المشبك.. أبرزها الشامي