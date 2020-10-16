أصحاب البصيرة بالعريش يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء



اقيم الاحتفال بقاعة كبار الزوار لفريق الشباب بحي المساعيد مدينة العريش ، بحضور نخبة من رموز المجتمع في المحافظة ، وأعضاء الفريق ومسؤولي التعليم الخاص بالتربية والتعليم .



وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر ، ان الاحتفال يهدف الي رفع الروح المعنوية لأعضاء الفريق ، ودافع لهم لمزيد من العطاء في مختلف الأنشطة، الي جانب تشجيع الأسر التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمه الي الفريق لإدخال الشعور لديه بأنه لا يقل عن الأصحاء، والدعوة لدخوله ضمن فرق الأنشطة المتعددة حتب يتم توظيف إمكانياته في النشاط الذي يناسب قدراته ليكون عضو فعال في المجتمع.





ولفت الدكتور عبد الكريم الشاعر ، الي أهمية العصا البيضاء والتي تعطي اشارة إلى أن حاملها كفيف ،الأمر الذى يلفت انتباه المحيطين به إليه حيث يمكن لأى شخص مبصر مساعدته.



كما ان استخدامها تجعله يشعر بالأمان، خاصة وانه من الأمور الصعبة التى تواجه الشخص الكفيف فى المشى، هى عدم معرفته بما تخبئه له الخطوة القادمة من أخطار، والعصا هنا لها دور كبير فى تأمين الخطوة القادمة له، كما تجعله يشعر بالاستقلالية، حيي يمكن للشخص الكفيف الذهاب لأى مكان ذون انتظار الشخص المرافق، مما يشعره بقدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس.



