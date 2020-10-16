مستشار الرئيس: منصة مصر الرقمية توفر ما يقرب من 155 خدمة حكومية

قال عبد الوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية لـ التحول الرقمي ، إنه جرى ربط نحو 70 قاعدة بيانات رئيسة على مستوى الحكومة كلها لتبادل الخدمات، وجرى تحديث البنية التحتية التكنولوجية وربط الجهات الحكومية بكابلات فائقة السرعة لضمان تبادل المعلومات والبيانات بسهولة.





وأضاف غنيم خلال حواره عبر القناة الأولى، أن مصر شهدت إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 لتوفير الاتصالات والإنترنت على مستوى مصر وشمال أفريقيا ووادي النيل، وهو ما أتاح وجود شبكتين في مصر، أرضية وفضائية، لكن هذا لا يكفي.





وتابع، أن الحكومة المصرية تدفع عدة مليارات الجنيهات كل عام لتحسين البنية التحتية التكنولوجيا وبناء قدرات الإنسان المصري من خلال تطوير وتدريب الشباب وتأهيلهم على استخدام التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالجيل الرابع والثورة الصناعية الرابعة.





وأكد، ان الثورة الصناعية الرابعة قامت على أكثر من محور أهمها تطبيقات الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء وتطبيقات تحليل البيانات الضخمة.





ولفت، إلى أن منصة مصر الرقمية ستشهد إجراء جميع الخدمات الحكومية بالدولة المصرية، موضحًا أن بورسعيد باتت أول محافظة رقمية في مصر فيها ما يقرب من 155 خدمة إلكترونية يحصل عليها المواطن المصري في المحافظة.





وشدد مستشار الرئيس السيسي، على أن الحكومة المصرية تدفع بقوة صوب التحول الرقمي لأنه سيكون مفيدًا على مستوى الشمول المالي والترتيب العالمي والمؤشرات المختلفة اقتصاديًا.



