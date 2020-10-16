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مرأة

محصنون ضد كورونا .. أطباء الأسنان في أمان من COVID-19

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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آلاء حسن
كشفت دراسة استقصائية جديدة أجرتها جمعية طب الأسنان الأمريكية أن أقل من 1 في المائة من أطباء الأسنان في جميع أنحاء البلاد ثبتت إصابتهم بـ COVID-19.


ووفقا لموقع health line يقول الخبراء إن هذا بسبب سياسات السلامة وممارسات التطهير التي كانت تمارسها مكاتب طب الأسنان منذ عقود، ويضيف الخبراء أن صحة الأسنان مهمة ليس فقط لأسنانك ولكن أيضًا لأن التهابات الأسنان يمكن أن تؤدي إلى أمراض أخرى ، بما في ذلك أمراض القلب.


ونشرت المنظمة دراسة تفيد بأن أقل من 1 في المائة من أطباء الأسنان في جميع أنحاء البلاد تبين أنهم مصابون بـ COVID-19 ، وهو أقل بكثير من غيرهم من المهنيين الصحيين .

يتضمن التقرير بيانات من حوالي 2200 طبيب أسنان شملهم الاستطلاع في يونيو 2020 إنه الأول من نوعه لإظهار معدلات COVID-19 لأطباء الأسنان الأمريكيين بالإضافة إلى ممارسات السلامة.

تأتي هذه النتائج بعد أن وضع طب الأسنان علامة على أنه مهنة عالية المخاطر في ظل COVID-19  وأفاد غالبية أطباء الأسنان (82 بالمائة) أنهم بدون أعراض قبل شهر واحد من المسح عن بعد وقال ما يقرب من 17 في المائة إنهم خضعوا لاختبار COVID-19.
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