محصنون ضد كورونا .. أطباء الأسنان في أمان من COVID-19

في جميع أنحاء البلاد تبين أنهم مصابون بـ COVID-19 ، وهو أقل بكثير من غيرهم من المهنيين الصحيين .

ونشرت المنظمة دراسة تفيد بأن أقل من 1 في المائة من

COVID-19

وأفاد غالبية أطباء الأسنان (82 بالمائة) أنهم بدون أعراض قبل شهر واحد من المسح عن بعد وقال ما يقرب من 17 في المائة إنهم خضعوا

.

تأتي هذه النتائج بعد أن وضع طب الأسنان علامة على أنه مهنة عالية المخاطر في ظل