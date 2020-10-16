أخبار الفن| مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحتل التريند .. اليوم عزاء الراحل محمود ياسين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:













يقام عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، في ساحة كومباوند بالشيخ زايد اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، بينما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.









يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، و ذلك الأحد المقبل ١٨ أكتوبر الجاري في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يوميا ماعدا الثلاثاء.













تحل الفنانة نيللى كريم، ضيفة برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى، وذلك في تمام الساعة 11 اليوم الجمعة على قناة dmc.









نشر الفنان رامى صبرى عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له .

وروج رامى صبرى لأغنيته" خلينى أشوفك".







